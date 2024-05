Guerra in ucraina - a Kharkiv evacuate 10mila persone Zelensky | “Non vogliamo una tregua olimpica”

Quasi diecimila persone sono state evacuate dalla regione ucraina di Kharkiv in seguito all'offensiva dell'esercito russo. La situazione per Kiev è sempre più delicata

« siamo contrari a qualsiasi tregua che faccia il gioco del nemico». Lo ha detto - in un’intervista all’Afp - il presidente ucraino Volodymyr Zelensky j in merito alla proposta del presidente francese Emmanuel Macron per una tregua olimpica la ...

