Anna Karolina Schmiedlova vince il Parma Ladies Open

(Di sabato 18 maggio 2024)è la campionessa della quarta edizione delpresented by Iren. Nel WTA 125 organizzato da MEF Tennis Events e Tennis Club, la tennista slovacca ha sconfitto in finale Mayar Sherif per 7-5 2-6 6-4 dopo due ore e cinquantatre minuti, sollevando al cielo il suo diciassettesimo trofeo internazionale (il secondo WTA 125). Nel doppio,Danilina e Irina Kromacheva hanno sconfitto Ingrid Gamarra Martins ed Elixane Lechemia per 6-1 6-2. Alla cerimonia di premiazione hanno partecipato l’Assessore al Bilancio e allo Sport del Comune di, Marco Bosi, il vice-presidente della FITP Emilia-Romagna, Roberto Vitale, il presidente del Tennis Club, Giampiero Alinovi, e il ...