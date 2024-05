Remo Anzovino nell' omaggio a Lelio Luttazzi | Un immenso uomo di spettacolo

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 18 maggio 2024)parla dei suoi tanti progetti'edicola degli artisti de Il Tempo. Centenario della nascita di, iniziative per i suoi primi 20 anni di carriera e un sogno artistico per rigenerare la musica assoluta in Italia. Il 19 maggiosarà sul palco del Teatro Studio dell'Auditorium Parco della Musica di Roma per rendereproprio all'indimenticato maestro triestino.