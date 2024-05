F1 GP Emilia Romagna - Norris | Essere davanti alla Ferrari è un orgoglio per noi

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 18 maggio 2024) Le parole di Landodopo le qualifiche del Gran Premio dell’, che lo hanno visto concludere in terza posizione: “Quando i margini sono così ridotti è difficile prevedere l’esito della gara, si deciderà tutto alle prime curve. Siamo stati molto vicinipole, un’ottima giornata per il team. Grande lavoro da parte di Piastri, così come di Verstappen. Ci stiamo abituando a questi risultati positivi,è unper noi. È dura quando i margini sono così ridotti, la gara si deciderà tra la prima e la seconda curva”. SportFace.