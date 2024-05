I finalisti di Amici 23 a Verissimo - confessione di Marisol | Prenderò una pausa

(Di sabato 18 maggio 2024) Come già vi avevamo anticipato ieri, la puntata didi oggi, sabato 18 maggio 2024, ha dedicato uno spazio molto speciale ai protagonisti di23, in occasione della finale che si svolgerà questa sera. IMida, Sarah, Holden, Petit,e Dustin sono stati tutti presenti al programma tv condotto da Silvia Toffanin. Avranno svelato qualcosa di interessante? Scopriamo tutto qui di seguito., idi23 In collegamento dallo studio del pomeridiano, i ragazzi hanno condiviso le loro emozioni con Silvia Toffanin a poche ore prima della finalissima. Sarah ha spiegato che lei non si aspettava di arrivare fino a questo punto del programma. Holden, che già è ansioso di suo, spera di divertirsi durante l’ultima puntata. Stesso ...

Tutto è pronto per la finalissima di Amici 2024 in onda stasera su Canale5. Quest’anno sono in sei a contendersi il primo premio del talent show: i due ballerini, Marisol e Dustin, e i 4 cantanti Petit, Holden, Mida e Sarah. E proprio a Sarah ...

"Best of", i sei finalisti di "Amici" - "Best of", i sei finalisti di "amici" - I momenti migliori dei finalisti di "amici" al serale.

Amici, anticipazione finale: ospiti, scaletta e i 6 finalisti - amici, anticipazione finale: ospiti, scaletta e i 6 finalisti - Tutto pronto per la finale di amici, in onda questa sera ... e il premio Keep Dreaming offerto da Marlu' del valore di 7 mila euro in gettoni d'oro per ciascun finalista.

Amici, i finalisti a Verissimo. Marisol: «Sono agitata per la performance di stasera» - amici, i finalisti a Verissimo. Marisol: «Sono agitata per la performance di stasera» - I finalisti di amici ospiti a Verissimo prima della finale. Mida: «Sono emozionato. Stiamo lavorando tutti per dare il massimo». Poi la parola passa a Sara: «Non me l'aspettavo di arrivare in finale e ...