F1 - Qualifiche GP Emilia-Romagna | quando il gioco si fa dur - emerge Verstappen!

(Di sabato 18 maggio 2024) Uno degli snodi più importanti di questo weekend di Imola si è ufficialmente esaurito in questo pomeriggio dedicato, fortemente, al Made in Italy. Dopo aver assistito alle tre prove libere dominate da Charles Leclerc (le prime due) e da Oscar Piastri (nell’ultima di questa mattina), la F1 ha mandato in pista ledel GPche hanno scritto la griglia di partenza della gara di domani. Chi ha ottenuto il miglior tempo in questa sessione fondamentale? La pole position è stata conquistata, come spessissimo accade, da Maxdi Red Bull che ha ottenuto l’ottava pole consecutiva (come Senna e Prost) scrivendo una bellissima storia di Formula 1. Dietro all’incedere del Toro si sono piazzate le due McLaren con Oscar Piastri secondo (ma che dovrebbe essere penalizzato di qualche posizione) e Lando ...

