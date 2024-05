Ultim’ora Napoli - dalla Turchia annunciano il nuovo allenatore | Lo ha confermato!

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di sabato 18 maggio 2024) Arrivano novità importanti direttamenteper quanto riguarda il futurodel: c’è l’annuncio. Il match contro il Lecce sarà l’ultimo di questa stagione sciagurata in casa. Gli azzurri non hanno avuto mai la possibilità di rimediare ad un’annata complicata e la quasi certa esclusione dalle coppe europee è la naturale conseguenza. Aurelio De Laurentiis vuole, però, far rinascere ildopo una stagione ricca di difficoltà La scelta di sostituire Mauro Meluso con Giovanni Manna va in direzione di una rivoluzione in estate. Oltre alds, Aurelio De Laurentiis dovrà scegliere anche il. Direttamentearriva un annuncio importante su ...