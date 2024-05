Napoli - addio Zielinski ormai ufficiale | da luglio sarà un calciatore dell’Inter

Il Napoli si allena prima della trasferta di domani a Firenze contro la Fiorentina di Italiano. Uno s contro importante per centrare la Conference League e confermare per il 15esimo anno consecutivo l’ingresso in una competizione europea. Purtroppo ...

Arrivano novità da Castel Volturno alla vigilia del match tra Fiorentina e Napoli : le ultime sugli infortunati in casa azzurra. Domani andrà in scena, nell’anticipo del venerdì della 37esima giornata, penultimo appuntamento di questa stagione di ...

Il tecnico del Napoli Francesco Calzona ha diramato i Convocati per la sfida alla Fiorentina, in programma domani alle ore 20.45 allo Stadio...

"Kvara scontento come Zielinski", è braccio di ferro con ADL: la versione degli agenti - "Kvara scontento come zielinski", è braccio di ferro con ADL: la versione degli agenti - Aria tesa tra Aurelio De Laurentiis e l'entourage di Khvicha Kvaratskhelia, tra i titolari del napoli ad avere lo stipendio più basso.

Napoli, Demme via a costo zero: superate le visite mediche con l’Hertha Berlino - napoli, Demme via a costo zero: superate le visite mediche con l’Hertha Berlino - Non solo Piotr zielinski, a lascare ufficialmente la città di napoli è anche Diego Demme, il quale, nei giorni precedenti, ha superato brillantemente le ...

Fiorentina-Napoli, le pagelle di Sky bocciano Lobotka: 'Il peggiore in campo. Kvara da 6.5' - Fiorentina-napoli, le pagelle di Sky bocciano Lobotka: 'Il peggiore in campo. Kvara da 6.5' - Fiorentina-napoli, le pagelle di Sky bocciano Lobotka: 'Il peggiore in campo. Kvara da 6.5' 18/05/2024 10:50 Gianluca Vitale Gianluca Vitale Campionato Non la miglior prestazione di Stanislav Lobotka, ...