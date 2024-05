F1 - Ferrari ridimensionata dopo le qualifiche di Imola? Calma e sangue fredd - il verdetto definitivo sarà emesso domenica

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 18 maggio 2024) Tutto secondo copione a? Insomma… laesce sicuramente delusa dalleodierne, soprattuttole premesse poste dalla giornata di venerdì. Il quarto tempo di Charles Leclerc e il quinto di Carlos Sainz non sono quanto si aspettavano i due piloti e i milioni di tifosi della Rossa. Non è però necessario stracciarsi le vesti o arrivare a precipitose conclusioni. Certo, fa storcere il naso vedere la Scuderia di Maranello alle spalle non solo dell’implacabile Max Verstappen, bensì anche delle due McLaren di Oscar Piastri e Lando Norris. Cionondimeno, bisogna ricordarsi di un paio di punti fermi dai quali non si può prescindere. Numero 1. Era palese che la Red Bull non fosse in difficoltà quanto lasciassero intendere le prove libere. Figuriamoci se, nei momenti topici, le pur valide Racing Bulls ...