GP di Imola | ecco chi ha fatto la pole dopo le qualifiche

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di sabato 18 maggio 2024) DDa poco si sono concluse leche andranno a determinare la griglia di partenza del GP diin programma domani domenica 19 maggio. A conquistare la settimaconsecutiva da inizio stagione è il cannibale Max Verstappen con il tempo mostruoso di 1.14.746. A seguire un fantastico Oscar Piastri che precede il compagno di squadra Lando Norris. Quarto tempo per Charles Leclerc e quinto Carlos Sainz. Tempo di scendere in pista per ledel GP didi F1. Già nel Q1 si inizia a capire chi si darà battaglia alla caccia dellacon una lotta a tre che vede Red Bull, McLaren e Ferrari a far da protagoniste. Ferrari che infatti dimostra di andare già molto forte con la gomma media mentre tutti i piloti nel Q1 hanno usato la soft. Red Bull che in questa prima ...