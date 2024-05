Vince la maratona di Boston ma non riceve mai il premio | interviene un tifoso e le cambia la vita

(Di sabato 18 maggio 2024) La storia assurda di Bizunesh Deba, fondista etiope che nelladidel 2014 conquistò il 1° posto dopo la squalifica per doping di Rita Jeptoo. Che si era intascata ile non l'ha mai più restituito.

Vittoria straordinaria di Sisay Lemma nella Maratona di Boston 2024 , la seconda major stagionale dopo quella di Tokyo. L’etiope ha messo in fila tutti con un’azione splendida, partendo in solitaria dopo poco più di mezz’ora di gara, compiendo oltre ...

Vittoria straordinaria di Sisay Lemma nella Maratona di Boston 2024 , la seconda major stagionale dopo quella di Tokyo. L’etiope ha messo in fila tutti con un’azione splendida, partendo in solitaria dopo poco più di mezz’ora di gara, compiendo oltre ...

Boston Celtics in finale di Conference per la terza volta consecutiva, i Dallas Mavericks vanno sul 3-2 con OKC - boston Celtics in finale di Conference per la terza volta consecutiva, i Dallas Mavericks vanno sul 3-2 con OKC - BASKET, NBA - I boston Celtics chiudono sul 4-1 la serie con i Cleveland Cavaliers vincendo gara-5 per 113-98 e accedono alla finale di Conference per il terzo ...

Basket: playoff Nba, Boston batte Cleveland e va sul 3-1 - Basket: playoff Nba, boston batte Cleveland e va sul 3-1 - I giovani Oklahoma City Thunder rimontano e sorpassano nel 4° quarto, sbancando Dallas sulle spalle di uno Shai Gilgeous-Alexander ancora una volta strepitoso (34 punti e 8 rimbalzi). (ANSA) ...

Da Ciampino la corsa dell’atleta paralimpica Sara Vargetto: “Prossimo obiettivo la Maratona di New York” - Da Ciampino la corsa dell’atleta paralimpica Sara Vargetto: “Prossimo obiettivo la maratona di New York” - Intervista a Sara Vargetto, 16 anni a giugno: “In gara molta concentrazione”, un pizzico di ‘reggaeton’ e sempre nuovi traguardi dopo la medaglia d'oro ai Campionati Paralimpici ...