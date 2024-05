Emergenza cormorani - razzia di pesci | chiude in anticipo la riserva medicea di Seravezza

(Di sabato 18 maggio 2024)(Lucca), 18 maggio 2024 – Ènelladi pesca nel comune di(Lucca), cherà in, la data prevista era il 2 giugno, per la carenza di trote, nonostante le ripetute immissioni di, dovuta alla forte predazione da parte degli uccelli. Lo sottolinea il Comune di, che si dice consapevole del problema e anche impegnato a trovare una soluzione per garantire il ripopolamento delle specie ittiche, puntando su sistemi dissuasori. L'assessore all'ambiente Michele Silicani ha già preso contatto con la Regione, competente in materia. L'obiettivo è ripristinare quanto prima l'equilibrio ittico nei corsi d'acqua che attraversano il territorio comunale, ...

