Playoff Primavera - il Napoli perde ai rigori contro l’Udinese e resta in Primavera 2

(Di sabato 18 maggio 2024) Tremenda delusione in casaper i ragazzi di Tedesco che perdono aino in2. Ilha disputato i quarti di finale deiper tornare in. Gli azzurrini allenati da mister Tedesco, hanno il compito di provare a tornare nella massima serie di categoria dopo un anno di purgatorio. La stagione delè stata di buon livello, anche se costellata da alti e bassi. Nonostante le difficoltà, però, gli azzurrini sono riusciti a qualificarsi per ie avranno la possibilità di giocarsi la promozione in ...

Campionato PRIMAVERA 2, match tra Napoli e Ascoli . Ore 14:30, le squadre scendono sul terreno di gioco per eseguire il riscaldamento . Calcio d’inizio previsto alle ore 15. Napoli Ascoli Campionato PRIMAVERA 2, le formazioni ufficiali Napoli :(in ...

Pisa, 12 maggio 2024 -La squadra di Matteo Innocenti affronterà il Venezia nel primo turno dei playoff in trasferta in una gara secca, cercando la promozione in Primavera 1. Termina infatti la stagione della Primavera del Pisa che approda ai ...

Play off Primavera, Napoli sfortunato: azzurrini eliminati ai rigori dall'Udinese - Play off primavera, napoli sfortunato: azzurrini eliminati ai rigori dall'Udinese - Rammarico per la primavera del napoli che ha sfiorato la qualificazione al turno successivo dei play off di primavera 2. Il napoli primavera è stato sconfitto dall'Udinese per 9-8 dopo i calci di ...

Primavera, amarezza Napoli: fuori ai playoff contro l’Udinese per 11-10 ai rigori! - primavera, amarezza napoli: fuori ai playoff contro l’Udinese per 11-10 ai rigori! - Grande amarezza per la primavera del napoli. La squadra allenata da Tedesco è fuori dai playoff, ha perso contro l'Udinese ...

Napoli, Calzona: “Non mi aspettavo la catastrofe che ho trovato, con me sciacallaggio” - napoli, Calzona: “Non mi aspettavo la catastrofe che ho trovato, con me sciacallaggio” - Mi dispiace non aver inciso come avrei voluto e mi assumo la responsabilità anche se non devo essere l'unico a farlo, ma la stagione del napoli è cominciata molto prima rispetto al mio arrivo''. Così ...