Internazionali d’Italia 2024 | programma - orari e ordine di gioco domenica 19 maggio

(Di sabato 18 maggio 2024) Il, glie l’didegliper la giornata di19. Si parte con la finale del doppio maschile, dove purtroppo non avremo presenti Simone Bolelli e Andrea Vavassori. A seguire, invece, toccherà a Jasmine Paolini e Sara Errani in una partita difficile contro Gauff e Routliffe. Prevista per le ore 17:00 la finale del singolare maschile tra Zverev e Jarry. CAMPO CENTRALE Ore 12:00 – (1) Granollers/Zeballos vs Arevalo/Pavic Non prima delle 13:30 – (3) Gauff/Routliffe vs Errani/Paolini ore 17:00 – (3) Zverev vs (21) Jarry SportFace.