Qualificazioni Atp Ginevra 2024 | netto ko per Mager contro Goffin

(Di sabato 18 maggio 2024) E’ durata poco più di un’ora l’avventura di Gianlucanelledell’ATP 250 di. Il tennista ligure è stato fermato all’esordio sulla terra rossa elvetica dal belga Davidcon il punteggio di 6-3 6-1. Match senza storia, con l’azzurro che ha perso ben quattro volte la battuta, non riuscendo invece a concretizzare l’unica palla break avuta in risposta. Anche sei doppi falli peral cospetto di solamente due aces, mentreha piazzato 9 aces. SportFace.

