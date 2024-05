Griglia di partenza F1 - GP Imola 2024 | Verstappen in pol - Leclerc quarto davanti a Sainz

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 18 maggio 2024) Nelle qualifiche di oggi, sabato 18 maggio, è stata determinata ladidel GP dell’Emilia-Romagna del Mondiale di F1, che vedrà culminare domani, domenica 19, il fine settimana con la gara diche sarà valida come settimo round del calendario della F1. Dopo due GP consecutivi con il fine settimana riscritto dalla Sprint, all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari si è tornati alla connotazione classica del weekend: nelle qualifiche in vista della gara di domani, escono in Q1 Bottas, 16°, Zhou, 17°, Magnussen, 18°, Alonso, 19°, e Sargeant, ultimo. In Q2 vengono invece eliminati Perez, 11°, Ocon, 12°, Stroll, 13°, Albon, 14°, e Gasly, 15°. In Q3 la pole position va a, che precede le McLaren di Piastri e Norris, rispettivamente secondo e terzo, e le Ferrari di ...