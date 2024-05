F1 Imola - qualifiche | Verstappen pole position da recor - deludono le Ferrari

(Di sabato 18 maggio 2024) Maxguadagna la settimaconsecutiva in questa stagione, eguagliando Alain Prost. In prima fila aPiastri, delusione

(Adnkronos) – Max Verstappen con la Red Bull in pole position a Imola nel Gp dell’Emilia Romagna, settimo appuntamento del Mondiale 2024 di Formula 1. Il pilota olandese, campione del mondo e leader iridato, è il più veloce in 1’14”746. Verstappen , ...

Gp Imola, Verstappen pole con Red Bull e Ferrari indietro - Gp imola, verstappen pole con Red Bull e Ferrari indietro - (Adnkronos) - Max verstappen con la Red Bull in pole position a imola nel Gp dell’Emilia Romagna, settimo appuntamento del Mondiale 2024 di Formula 1. Il pilota olandese, campione del mondo e leader ...

Verstappen in pole nel Gp di Imola davanti alle McLaren e alle Ferrari. - verstappen in pole nel Gp di imola davanti alle McLaren e alle Ferrari. - imola — Ancora una pole, la settima consecutiva, a Max verstappen, che conquista la prima fila del Gp di imola. Alle sue spalle Oscar Piastri su McLaren, terzo Lando Norris sempre su McLaren. Quarta ...

Formula1, settima pole position per Max Verstappen a Imola - Formula1, settima pole position per Max verstappen a imola - Roma, 18 mag. (askanews) - verstappen cala il settebello a imola: settima pole consecutiva per il campione del mondo. 1'17"746 per l'olandese che migliora ancora e conquista la pole position del Gran ...