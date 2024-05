La clausola antifascista? Mi va il sangue al cervello

(Di sabato 18 maggio 2024) Nell’ultima puntata de La Zanzara, Giuseppe Cruciani ha commentato così la decisione del consiglio comunale di Verona sulla, la campagna pubblicitaria contro la violenza sugli uomini e la proposta di legge del senatore Borghi. “Allora ragazzi, voi pensate che ci siano in Italia gravi e importanti problemi. Ecco, quello che è accaduto nei giorni scorsi alla città di Verona è la fotografia di cosa si occupano spesso i politici in Italia. Il consiglio comunale, a maggioranza di sinistra, col Partito democratico che la fa da padrone a Verona con il sindaco, che cosa ha deciso? Ha deciso di istituire, di approvare, sostanzialmente, la. Sapete che questa cosa mi fa andare ilal, ilal ...

Comunali a Bergamo, Andrea Pezzotta non firma il decalogo dei diritti Lgbtqia+ - Comunali a Bergamo, Andrea Pezzotta non firma il decalogo dei diritti Lgbtqia+ - Il documento anti-discriminazioni viene sottoposto ai candidati alla carica di sindaco in città. Firmano Elena Carnevali (centrosinistra) e Vittorio Apicella (Movimento 5 Stelle). Astensione e disting ...

Clausola antifascista, Zavarise: «Follia». Rotta: «In linea con la natura della città» - clausola antifascista, Zavarise: «Follia». Rotta: «In linea con la natura della città» - Il consiglio comunale approva la richiesta di modifica del regolamento. Bisognerà dichiarare di «ripudiare il fascismo e ogni forma di totalitarismo» per ottenere spazi, patrocini o contributi dal Com ...

Il comune di Verona introduce la “clausola antifascista” - Il comune di Verona introduce la “clausola antifascista” - Il comune di Verona introduce la "clausola antifascista": lo prevede il testo di una mozione presentata dal gruppo consiliare del Pd.