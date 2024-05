F1 - Lewis Hamilton | Un passo indietro rispetto a ieri In gara confido in un buon ritmo…

(Di sabato 18 maggio 2024)non ha troppa voglia di sorridere dopo aver centrato l’ottavo tempo al termine delle qualifiche del Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna, settimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024. Sul tracciato di Imola il sette volte campione del mondo ha nuovamente lottato con la sua W15, chiudendo alle spalle del compagno di team, con un gap notevole. La pole position è andata a Max Verstappen in 1:14.746 con 74 millesimi su Oscar Piastri e 91 su Lando Norris. Quarto Charles Leclerc a 224 millesimi, davanti a Carlos Sainz quinto a 487. Sesta posizione per George Russell a 488, settimo Yuki Tsunoda a 719, ottavoa 758 con quasi 3 decimi di gap dal vicino di box. Al termine della Q3 sulla pista del Santerno, il “Re Nero” ha raccontato le sue sensazioni, partendo a monte. ...

Lewis Hamilton chiude con fiducia il suo venerdì in terra di Romagna. Il “Re Nero”, infatti, è quarto in classifica al termine delle prime due sessioni di prove libere del Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna, con spunti positivi ...

Lewis veste Prada anche se non è lui il diavolo di Imola. Le sue apparizioni in autodromo da qualche anno sono delle sfilate ... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Lewis Hamilton fa già il ferrarista. Buongiorno in italiano, e i tifosi fanno festa - lewis hamilton fa già il ferrarista. Buongiorno in italiano, e i tifosi fanno festa - lewis, l’italiano. hamilton studia già il suo prossimo pubblico e impara la loro lingua. “Buongiorno” dice il 7 volte campione del mondo in italiano ai tifosi rossi assembrati nella fan zone di Imola.