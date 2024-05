Giancarlo Alessandrelli | Una volta dissi all’avvocato Agnelli che i finestrini della Fiat 131 erano difettosi Guerin Sportivo

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 18 maggio 2024) Ilracconta oggi la storia di, nato nel 1952, il 4 marzo (stessa data di Lucio Dalla). Portiere di talento, una carriera iniziata con i migliori presagi nel vivaio della Juventus e poi seppellita da tre gol nell’unica mezzora giocata in campionato con i bianconeri dopo quattro anni vissuti da riserva di Dino Zoff. La vita poi lo ha ripagato in altro modo. È diventato un imprenditore di successo, proprietario di locali vippeggianti (il Billionaire su tutti) e di negozi di moda tra la Costa Smeralda e la Toscana. Il tutto insieme alla moglie Daniela, sua compagna di vita da sempre. E allora, entriamo subito in presa diretta e prendiamo la linea dal Comunale di Torino. Minuto 65. Dalla panchina bianconera si alza la paletta con il numero 1. Esce Zoff, una notizia clamorosa. «Nei ...