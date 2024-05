Highlights e gol Bayer Leverkusen-Augsburg 2-1 - Bundesliga 2023 2024 VIDEO

(Di sabato 18 maggio 2024) Non si ferma la corsa del, che chiude lada imbattuto e sconfigge 2-1 l’in casa. Partita in discesa già nel primo tempo con i gol di Boniface (12?) e Andrich (27?). Komur accorcia le distanze al 62?, ma gli ospiti non riescono a strappare il pari nel finale. La squadra di Xabi Alonso chiude la stagione 90 punti e 17 punti di vantaggio sullo Stoccarda secondo. Ecco glidel match. SportFace.

