Beautiful - trame dal 19 al 25 maggio 2024 | Brooke affronta Bill

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di sabato 18 maggio 2024)Logan deciderà di scendere in campo contro Sheila Carter, come si evince dalledidal 19 al 25. La donna, infatti, si recherà daSpencer per convincerlo ad allontanarsi dalla dark lady. Intanto, l'editore si godrà la sua relazione con Sheila, dopo aver contribuito alla sua scarcerazione ricattando Finn e Steffy e minacciando di denunciare Taylor per avergli sparato diversi anni prima. I due coniugi, per impedire di mettere nei guai la psichiatra, hanno ceduto alle pressioni die hanno deciso di non testimoniare contro la Carter. Per cercare di far ragionare, Katie andrà a casa sua e lo inviterà a cacciare la donna fuori dalla sua vita. Spencer, però, apparirà intenzionato a stare con Sheila e, al ...