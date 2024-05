E’ in programma a Napoli , da oggi a domenica, la prima tappa del campionato italiano Moto d’acqua 2024, che approderà in uno dei luoghi simbolo della città partenopea: lo splendido Lungomare Caracciolo, nello specchio d’acqua antistante l’arenile ...

Il giorno 16 Maggio 2024 alle ore 17,00 nella Arciconfraternita Santa Maria delle Grazie a Catena in via Santa Lucia 102, si terrà la proiezione di un docu-film sulla “ sacralità dell’acqua ” e il suo recupero. Nel corso dell’evento, verranno ...

Napoli, acqua marrone nell'area marina protetta: allarme dalla Gaiola - napoli, acqua marrone nell'area marina protetta della Gaiola. Accade sempre quando arriva una pioggia più consistente. Si tratta dello sversamento in mare di uno scarico che raccoglie l'acqua piovana ...

Genzano | Il giovane Andrea Fagiolo gareggia a Chioggia nel Campionato Italiano Moto d'acqua - "Dopo il grande successo della prima tappa di napoli tutto è pronto per Chioggia, una città storica per le moto d'acqua in quanto per tanti anni si è disputata la King of Diga, una delle gare ...

Ds Fiorentina: "Kvara ha fatto una prodezza, ma punto importante e ora manca poco" - Daniele Pradè, direttore sportivo della Fiorentina, è intervenuto in mixed zone dopo il pareggio per 2-2 contro il napoli: "Peccato perché alla ... Sono gare che puoi rischiare di perdere, stai con ...