Formula 1 - pole Verstappen a Imola

(Di sabato 18 maggio 2024) 17.27 A, Maxcentra lala 7.ma consecutiva in questa stagione, con il crono di 1'14"746. Dietro di lui Oscar Piastri, 1'14"820 e Lando Norris. 1'14"837. Per le Ferrari solo un quarto e un quinto posto per Leclerc,1'14"970, e Carlos Sainz, 1'15"233. Lewis Hamilton chiude all'ottavo posto. La sorpresa della giornata è l'elimininazione in Q2 dell'altra Red Bull di Sergio Perez. Nei dieci ottima prova di Tsunoda che chiude 7° davanti a Hamilton. Per la Ferrari un risultato che si pensava migliore, ma c'è fiducia.