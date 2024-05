Ponte Messina | Calenda - ' ridicolo parlarne senza rifare le strade'

(Di sabato 18 maggio 2024) Roma, 18 mag. (Adnkronos) - "I numeri al lotto. Vengo da due giorni in Calabria. Parlare solo delle. Il sintomo di un paese che sposta sempre l'attenzione su mirabolanti progetti, per evitare di attrarla su ciò che si dovrebbe fare e non si riesce a fare". Così Carlosu twitter postando una dichiarazione del leghista Claudio Durigon.

Ponte sullo Stretto, Nuovo Fronte Politico: “dai No obiezioni ridicole, è opera fondamentale per il nostro futuro” - ponte sullo Stretto, Nuovo Fronte Politico: “dai No obiezioni ridicole, è opera fondamentale per il nostro futuro” - La nota di Nuovo Fronte Politico che ribadisce il proprio sostegno alla costruzione del ponte sullo Stretto di Messina ...

Corruzione, il Pd chiede chiarezza sui fondi del Morandi per il porto. Bucci: “Tutto pubblico, falsità sul Concenter” - Corruzione, il Pd chiede chiarezza sui fondi del Morandi per il porto. Bucci: “Tutto pubblico, falsità sul Concenter” - In consiglio comunale l'intervento del capogruppo dem Simone D'Angelo sul sistema scoperchiato dalla maxi inchiesta. Il sindaco: "Se saranno dimostrate irregolarità sarò il primo a chiedere scusa" ...

SALARIO MINIMO, CONTE: 4 MLN SOTTO SOGLIA, NON ARRETREREMO - SALARIO MINIMO, CONTE: 4 MLN SOTTO SOGLIA, NON ARRETREREMO - Roma, 14 mag – “Avvisiamo questa maggioranza che noi non arretreremo di un millimetro, anzi saremo come un torrente in piena che davanti a un diga trova altre strade. Sono circa 4 milioni i lacvorator ...