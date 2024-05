Bologna - Zikrzee sul FUTURO | Per quante ne so RESTO QUI

Thiago Motta , allenatore del Bologna , ha parlato inevitabilmente di FUTURO in vista della sfida proprio contro la Juventus Il tecnico del Bologna Thiago Motta ha parlato in conferenza stampa prima della sfida contro la Juventus. A proposito, ...

Thiago Motta , allenatore del Bologna , ha parlato in conferenza stampa a due giorni dalla sfida di campionato con la Juventus: “E’ stata una bellissima settimana . Mi prendo dei meriti, ma i protagonisti sono i ragazzi. Ora non ci vogliamo fermare e ...

Bologna , 18 maggio 2024 - Thiago continua a lascia re il Bologna e tutta Bologna con il fiato in sospeso . “Nei prossimi giorni mi vedrò con il presidente, prenderemo insieme una decisione e la comunicheremo congiuntamente. Sta arrivando il momento ...

Zirkzee Juve, l’olandese allo SCOPERTO! Annuncio sul futuro al Bologna - Zirkzee Juve, l’olandese allo SCOPERTO! Annuncio sul futuro al bologna - Ecco cosa ha detto l’obiettivo della Juve sul suo futuro. ZIRKZEE – «È la mia prima volta nel ... Se giocherò la Champions League con il bologna Per quanto ne so finora sì, però non posso dire niente ...

Lazio e Bologna si contendono Gosens: così può tornare in Serie A | CM.IT - Lazio e bologna si contendono Gosens: così può tornare in Serie A | CM.IT - Adesso, però, nel suo futuro potrebbe esserci nuovamente la Serie A ... nei mesi scorsi abbiamo riparlato sì della Juve per la prossima stagione, ma anche del miracoloso bologna di Thiago Motta, con l ...

Bonaccini sogna la California ma pensa alla successione in Emilia-Romagna: “Evitiamo i personalismi” - Bonaccini sogna la California ma pensa alla successione in Emilia-Romagna: “Evitiamo i personalismi” - Le condizioni ci sono e bologna, di cui il sindaco ha rivendicato la centralità ... E la contropartita sarebbe proprio un futuro presidente romagnolo. Per questo motivo nelle ultime settimane il ...