Viabilità Roma Regione Lazio del 18-05-2024 ore 17 | 30

(Di sabato 18 maggio 2024)18 MAGGIOORE 17.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA DIRAMAZIOENORD SI È VERIFICATO UN INCIDENTE TRA SETTEBAGNI E CASTELNUOVO DI PORTO, IN DIREIZONE NORD AL MOMENTO NON CI SONO RIPERCUSSIONI SULLACI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA RISOLTO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA LA CIRCONE È SCORREVOLE TRA LE USCITE LAURENTINA E APPIA LE ALTRE NOTIZIE IL TRASPORTO FERROVIARIO LO SCIOPERO DEL GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE IN PROGRAMMA PER DOMANI, DOMENICA 19 MAGGIO È STATO DIFFERITO AD ALTRA DATA RESTIAMO NEL’AMBITO DEL TRASPORTO FERROVIARIO PER LAVORI ALLA STAZIONE TUSCOLANA, OGGI IL SERVIZIO È INTERROTTO TRA LE STAZIONI DI TIBURTINA E ...

Mercato in centro e lavori, ecco le modifiche alla viabilità - ... l'obbligo di dare la precedenza e l'obbligo di svolta a sinistra in via Roma, all'intersezione con ... Le ulteriori modifiche alla viabilità della prossima settimana: via APPIANI, divieto di transito ...

Cortei, manifestazioni, eventi a Roma: come cambia la viabilità, bus deviati - Diversi gli appuntamenti in programma per questo fine settimana a Roma città con ripercussioni sul t rasporto pubblico locale e mobilità privata . Oggi a partire dalle 15 manifestazione corteo in Centro promosso in occasione della giornata internazionale ...