Salento - incendio al ristorante Jolly Mare | danni alla struttura esterna

Ancora un' auto in fiamme nella notte in Salento . L' incendio è divampato attorno alle 3, in via Casotti, a Castromediano frazione di Cavallino, distruggendo una Renault Clio in uso ad...

Incendio in appartamento a Firenze: uomo di 59 perde la vita tra le fiamme mentre dormiva - incendio in appartamento a Firenze: uomo di 59 perde la vita tra le fiamme mentre dormiva - Malore fatale uccide un 36enne di Marghera. Il corpo è stato ritrovato dopo una settimana. Giallo a Genova dove un uomo di 67 anni è stato trovato morto in casa in stato avanzato di decomposizione. A ...

Taurisano, altro incendio di un'autovettura - Taurisano, altro incendio di un'autovettura - Vigili del Fuoco all'opera in piena notte per spegnere le fiamme che hanno distrutto una Volkswagen Golf di proprietà di un 58enne.

Salento, non esplode per un guasto: disinnescata bomba davanti a un bar di prossima apertura - salento, non esplode per un guasto: disinnescata bomba davanti a un bar di prossima apertura - Questa mattina, gli artificieri dei Carabinieri hanno disinnescato un ordigno esplosivo trovato davanti a un bar di prossima apertura in piazza Villani. La bomba, di grandi dimensioni, era ...