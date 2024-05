Chiambretti svela il suo secondo show per la Rai | Torno alle origini con Finché la barca va

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di sabato 18 maggio 2024)a Tv Talk Pieroè appena ritornato in Rai e già pensa al raddoppio. Il conduttore è infatti nuovamente in onda da martedì scorso nella prima serata di Rai 3 con il ‘nuovo’ programma Donne sull’orlo di una crisi di nervi e, ospite di Tv Talk, ha anticipato quello che sarà l’altro impegno con la tv pubblica. Dopo aver analizzato e commentato il nuovo, si è parlato anche della carriera di. A tal proposito, l’opinionista in studio (e futura conduttrice del programma come DM anticipato) Mia Ceran ha colto l’occasione per chiedere al conduttore se abbia la voglia di tornare per strada e interagire con l’”uomo comune”., a quel punto, hato nuovo progetto in arrivo: “Se proprio si vuole tornare...