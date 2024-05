Il grido disperato di Zhang | Il fondo Oaktree mette a rischio la stabilità dell’Inter

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di sabato 18 maggio 2024) Entro lunedì il presidente, il desaparecido e indebitatissimo Steven, dovrà tirare fuori dal cilindro la bellezza di 375 milioni di euro per rientrare del prestito con ildi investimentoe non perdere il controllo del club. Soldi, che il proprietario (ancora per poco) dei Nerazzurri non ha. Del resto, lo stessodeve la bellezza di 320 milioni di dollari anche alla China Construction Bank, che lo sta inseguendo in tutto il globo terracqueo. Sono falliti, infatti, sia i tentativi di ricapitalizzare il debito grazie a un partner terzo – si parlava di Pimco, che si era detto disponibile are sul piatto 430 milioni, offerta poi ritirata – sia di ridiscutere i termini dell’impegno con gli americani. Senon dovesse trovare i ...