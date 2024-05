Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione raccontano come hanno superato la loro seconda crisi | Mi ha telefonato in lacrime chiedendomi di tornare

(Di sabato 18 maggio 2024) Poco fa a Verissimo sono stati ospiti, coppia nata all’interno di Uomini e Donne, dove lei era tronista e lui corteggiatore. I due sono insieme da 7 anni eddue bambini.ha ricordato che a breve sarà ilanniversario: Sette anni d’amore tra qualche giorno, il 22, io ricordo gli anniversari, lei un po’ meno. In questi anni sono successe tante cose belle.ha concordato: Sette anni bellissimi, tante cose inaspettate, ma ringrazio anche i momenti negativi perché ti fanno capire quanto è importante stare insieme.vorrebbe altri figli, io gli dico no, fermo! Devo tenerlo a bada.ha esclamato: Però siamo bravi! Laha ...

