Papa Francesco a Verona - la gioia di Zaia | Ha portato il sole

Luciano Ligabue , presentato da Amadeus, ha canta to davanti a Papa Francesco all’Arena di pace 2024, a Verona . Nell’anfiteatro romano oltre 10 mila i presenti, ma il Pontefice non sembra esser un grande fan del canta nte. Sta diventa ndo virale sui ...

Con la messa allo stadio Bentegodi, con gli spalti al completo come per una partita di finale, si conclude il viaggio di Papa Francesco a Verona. Il Pontefice, che ha compiuto diverse tappe in città, ha catalizzato intorno a sé e ai temi che ha ...