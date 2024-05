Bundesliga 2023 2024 | Leverkusen imbattuto - Union Berlino salva e Bochum allo spareggio

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 18 maggio 2024) Finisce la stagionedi. Il Bayerriesce nell’impresa di chiudere da(28 V, 6P 0S). L’siscadere e costringe ilsalvezza. Stoccarda che supera il Bayern ed è secondo in classifica Il Bayernnon si ferma e batte 2-1 l’Augsburg. Partita in discesa già nel primo tempo con i gol di Boniface (12?) e Andrich (27?). Komur accorcia le distanze al 62?, ma gli ospiti non riescono a strappare il pari nel finale. La squadra di Xabi Alonso chiude la stagione 90 punti e 17 punti di vantaggio sullo Stoccarda secondo. Lo Stoccarda asfalta il Borussia Moenchengladbach per 4-0. La ...