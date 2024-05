Arrivo di Belen e Barbara d’Urso a Ballando | il desiderio di una protagonista

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di sabato 18 maggio 2024) Milly Carlucci adesso è impegnata con il programma L’Acchiappatalenti, ma questo non significa che non stia lavorando anche alla prossima edizione dicon le Stelle. La conduttrice insieme al suo team sta mettendo insieme il cast che vedremo in pista dal prossimo ottobre. Da mesi si parla di un possibilediRodriguez nel programma di Rai Uno, pare infatti che la showgirl argentina fosse vicina alla firma, ma alla fine qualcosa è cambiato. Davide Maggio ha svelato: “ha spesso regalato colpi di scena. Anche questa volta è accaduto e c’è stato un passo indietro all’ultimo minuto.per lei sarebbe stata una buona opportunità, una vetrina in un periodo in cui lei è lontana dagli schermi. La presenza della Rodriguez sarebbe stata ottima anche per la trasmissione. La ...