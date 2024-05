Georgia - la presidente pone il veto sulla ‘legge russa’ Contraddice la nostra Costituzione

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 18 maggio 2024) Tbilisi, 18 maggio 2024 - Ladella, Salomè Zourabichvili, ha posto ilcontroversa legge sull'influenza straniera, approvata in via definitiva dal Parlamento nei giorni scorsi e contro la quale si è scatenata una feroce protesta di piazza. TOPSHOT -n demonstrators protest the controversial "foreign influence" bill in Tbilisi on May 14, 2024.n parliament is set to adopt a "foreign influence" bill despite mass protests against a law criticised for mirroring repressive Russian legislation. The bill requires non-governmental organisations and media outlets that receive more than 20 percent of their funding from abroad to register as bodies "pursuing the interests of a foreign power." (Photo by Vano SHLAMOV / AFP) L'iniziativa era ampiamente ...