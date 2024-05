LIVE F1 - GP Imola 2024 in DIRETTA | Verstappen pole clamorosa davanti alle McLare - Ferrari deluse

(Di sabato 18 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.07 Non ci rimane che ringraziarvi per la cortese attenzione e vi rimandiamo a domaniore 15.00 per la gara. Grazie e buon proseguimento di giornata! 17.06 Maxdomina la scena ae dà una dimostrazione di forza notevole dopo le difficoltà di ieri e un Perez 11°. 17.05 Delusione in casa. Leclerc voleva laposition ma è rimasto a 224 millesimi da, con Sainz a quasi mezzo secondo. 17.04ha sfruttato alla grande una scianel T1. Senza quel vantaggio forse lasarebbe andata a Piastri. L’australiano, però, rischia grosso per l’impeding a Magnussen. 17.03 CLASSIFICA FINALE 1 Max ...

-10: vedremo due tentativi decisivi. Sarà rischio di bandiere gialle in ogni momento. Nel caso meglio mettere a segno un tempo subito… -11: il primo a uscire è Hulkenberg, poi Verstappen. Ecco le Ferrari in ...

Amici, il gran finale: i giudici restano a guardare, sarà il televoto a decidere il vincitore - Amici, il gran finale: i giudici restano a guardare, sarà il televoto a decidere il vincitore - Un viaggio dal quale sei giovani talenti in erba ne stanno per uscire arricchiti e pronti al loro grande ingresso nel mondo del professionismo: a calcare per l’ultima volta il palcoscenico nella ...

Holden, il figlio d’arte punta in alto e conquista la maglia per la finale di Amici - Holden, il figlio d’arte punta in alto e conquista la maglia per la finale di Amici - Con un nome d’arte che viene direttamente dalla letteratura: “Viene dal romanzo Il giovane Holden di Salinger – ha spiegato il diretto interessato – è un libro che ha molto significato per me, mi ...

Diretta F1 Qualifiche Gp Imola: Verstappen in testa dopo il primo tentativo del Q3, Leclerc terzo dietro a Norris - diretta F1 Qualifiche Gp imola: Verstappen in testa dopo il primo tentativo del Q3, Leclerc terzo dietro a Norris - Gp imola, diretta qualifiche di Formual 1. Dopo i turni di libere, sulla pista che ospita il Gp dell'Emilia-Romagna la Ferrari ha tenuto un buon ritmo. Verstappen primo nel Q2 davanti a Leclerc, Sainz ...