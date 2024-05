Per 45 dollari scopro se in vostro partner vi tradisce Se volete andare fino in fondo la tariffa aumenta - non sbaglio quasi mai | la storia di Madeline Smith

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 18 maggio 2024) Avete mai avuto il sospetto che ilvi tradisse? In molti lo hanno fatto. Il Daily Mail ha intervistato una specie di invstigatrice dei tradimenti,. Lavora solo per le donne ed effettua circa centro “controlli” a settimana: 8 su 100 sono ‘positivi al tradimento’. Una volta contattata da una donna che vuole scoprire se ille è fedele,scrive all’uomo sui social dopo una ricerca attenta per capire che tipo sia e poi valuta la sua reazione. “Quando il ragazzo è disposto a vedermi mando lo screen alla fidanzata e lo blocco”. Insomma, una ‘trappola’ abbastanza banale ma efficace.ha poi svelato al tabloid alcuni trucchi: “Ho parlato con un numero sorprendente di donne che sono sposate da 10 anni e non possono toccare il ...