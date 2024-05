Europee - Tajani contro Borghi Lega | è botta e risposta sulla bandiera dell’Ue

(Di sabato 18 maggio 2024) “Qualche ignorante, anche candidato alle elezioni, si prende gioco delladell’Europa”. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio, a Verbania per una iniziativa elettorale per le. IL riferimento e’ a Claudioche replica, “Per me puo’ anche tenerla come coperta, la liberta’ e’ sacra” Sono nella stessa coalizione, quella di centrodestra che guida l’Italia. Uno è il vicepremier e ministro degli Esteri, nonchè segretario di Forza Italia, Antonio. Il ministro degli Esteri, Antonio(Ansa Foto) Notizie.comL’altro è uno dei senatori leghisti più noti per le sue posizioni, da sempre, antieuropeiste. Stiamo parlando del candidato alle prossime votazioni dell’8 e del 9 giugno per il rinnovo del Parlamento europeo, Claudio ...

