F1 - Charles Leclerc | Non so dire cosa sia mancat - il nostro distacco nel primo settore

(Di sabato 18 maggio 2024) Delusione. Non c’è altro modo per definire quanto provato daal termine delle qualifiche del GP di Imola, settimo appuntamento del Mondiale 2024 di F1. Sul circuito dell’Autodromo Enzo e Dino Ferrari c’era la voglia di portare la Rossa in p.1, ma così non è stato. L’olandese Max Verstappen ancora una volta ha fatto saltare il banco, mettendosi alle spalle le difficoltà delgiorno di prove libere. Immediatamente dietro di lui le due McLaren di Oscar Piastri e di Lando Norris, anche se la manovra dell’aussie ai danni del danese Kevin Magnussen nel corso del time-attack potrebbe costargli una penalità. Allo stato attuale delle cose,scatterà dalla quarta casella e chiaramente sarà una gara complicata, anche per le oggettive difficoltà che ci saranno nel superare: “Sinceramente ero al limite e ...

Va in archivio la prima giornata del settimo fine settimana del Mondiale di F1 2024 : per il GP dell’Emilia-Romagna, ad Imola , si è da poco conclusa la seconda sessione delle prove libere, della durata di 60?, in vista delle FP 3 di domani, che ...

Verstappen in pole nel Gp di Imola davanti alle McLaren e alle Ferrari. - Verstappen in pole nel Gp di Imola davanti alle McLaren e alle Ferrari. - Alle sue spalle Oscar Piastri su McLaren, terzo Lando Norris sempre su McLaren. Quarta posizione per la Ferrari charles leclerc, quinto il compagno di team Carlos Sainz.

F1, Verstappen in pole a Imola: quarto Leclerc, quinto Sainz - F1, Verstappen in pole a Imola: quarto leclerc, quinto Sainz - Max Verstappen, su Red Bull, partirà in pole position nel Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia Romagna. Con il tempo di 1'14''746, l'olandese ha preceduto le McLaren di Oscar Piastri e Lando No ...

Gp di Imola: Verstappen in pole, Leclerc quarto - Gp di Imola: Verstappen in pole, leclerc quarto - Max Verstappen, su Red Bull, partirà in pole position nel Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia Romagna. Con il tempo di 1'14''746, l’olandese ha preceduto le McLaren di Oscar Piastri e Lando No ...