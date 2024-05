Levante in concerto a Udine domenica 19 maggio - ultima data del tour

Leggi tutta la notizia su udine20

(Di sabato 18 maggio 2024) Cantautrice, scrittrice e icona del pop italiano,è una delle artiste più amate del panorama musicale nazionale ed è considerata fra le poche in grado di tracciare la nuova strada del pop contemporaneo. Dopo ilestivo dello scorso anno, conclusosi all’Arena di Verona, a supporto dell’ultimo album “Opera Futura”,si è rimessa in viaggio con un nuovoper celebrare i 10 anni di carriera in cui canta tutti i suoi grandi successi sui palchi dei principali teatri italiani. Ilteatrale andato in scena questa primavera si concluderà in Friuli Venezia Giulia:19alle ore 21:00 al Teatro Nuovo Giovanni da. I biglietti ancora disponibili sono in vendita online su Ticketone.it, nei punti vendita ...