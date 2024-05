Scontro Lega-Bruxelles sull' obbligo di bandiera Ue | perché è scoppiato il caso

(Di sabato 18 maggio 2024) «Quelladi esporre ladell'Unione europea è una legge del 1998 targata Romano Prodi. Il mio disegno di legge è molto semplice: quella norma, come tante altre del governo del “professore”, va abrogata. Quest'ce l'abbiamo solo noi». Claudio Borghi, senatore della, ha colto nel segno: l'eco del suo articolato, in fase di stesura a Palazzo Madama, è arrivato fino a, se è vero che ieri il portavoce capo della Commissione europea, Eric Mamer, ha dovuto ammettere che non esiste alcun vincolo in tal senso per i Paesi membri: «Credo che spetti al diritto nazionale definire l'uso delladell'Unione. Non è certo una questione su cui legiferiamo qui, a livello Ue». Certo, aaccolgono «con favore il ...

