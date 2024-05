Gp Imola - Verstappen pole con Red Bull e Ferrari indietro

La griglia di partenza della del GP di Imola 2024 di F1: ecco i risultati delle qualifiche del Gran Premio dell’Emilia-Romagna e del Made in Italy. Sul circuito italiano sale a mille l’attesa per questa settima qualifica del Mondiale di Formula 1 ...

Verstappen in pole nel Gp di Imola davanti alle McLaren e alle Ferrari. - verstappen in pole nel Gp di imola davanti alle McLaren e alle Ferrari. - imola — Ancora una pole, la settima consecutiva, a Max verstappen, che conquista la prima fila del Gp di imola. Alle sue spalle Oscar Piastri su McLaren, terzo Lando Norris sempre su McLaren. Quarta ...

Formula1, settima pole position per Max Verstappen a Imola - Formula1, settima pole position per Max verstappen a imola - Roma, 18 mag. (askanews) - verstappen cala il settebello a imola: settima pole consecutiva per il campione del mondo. 1'17"746 per l'olandese che migliora ancora e conquista la pole position del Gran ...

