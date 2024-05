Finale di Europa League - mercoledì ancora maxi schermi nel centro città | cosa c’è da sapere

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di sabato 18 maggio 2024) Bergamo. Il Comune di Bergamo è al lavoro per realizzare un altroschermo in piazza Vittorio Veneto22 maggio in occasione delladitra Atalanta e Bayer Leverkusen: un evento storico per la squadra delladi Bergamo, per la prima volta nell’atto conclusivo di una delle massime competizioni europee. Lo schermo principale sarà ubicato in piazza Vittorio Veneto, sul viale e in concomitanza con la Torre dei Caduti, comescorso, in occasione delladi Coppa Italia contro la Juventus. Viale Roma sarà quindi interrotto poche ore prima dell’evento, a partire dalle ore 14, quando inizieranno le operazioni di allestimento dello schermo e saranno realizzate le indispensabili verifiche tecniche sulla ...