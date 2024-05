F1 - Oscar Piastri | Mi trovo a mio agi - domani possiamo lottare per qualcosa in più

(Di sabato 18 maggio 2024)ha centrato la seconda posizione in occasione delle qualifiche del GP del Made in Italy e dell’Emilia Romagna, settimo appuntamento del Mondiale 2024 di Formula 1. Una prestazione davvero positiva per l’oceanico, il quale ha raccolto un gap di +0.074 rispetto all’incredibile Max Verstappen, leader in 1:14.746, e regolando il compagno di squadra Lando Norris, terzo in +0.091. Tuttavia le sorti del pilota saranno decise dai commissari a causa di un impeding ai danni di Magnussen Una volta giunto al parco chiuso, il nativo di Sydney ha commentato la propria prestazione: “È andata piuttosto bene, ho pasticciato un po’all’ultima curva ma qui è difficile fare un tempo perfetto. Mimolto a mio agio, sono vicino alla pole e sono contento di come sta andando il wekeend”.ha poi aggiunto: ...

Una scuderia che sta costruendo le basi per tornare a dominare, progressivamente, nella categoria automobilistica più importante e famosa del mondo dedicato alle quattro ruote. E la scelta dei piloti non è stata certo casuale e corre verso quella ...

F1, Verstappen in pole a Imola: quarto Leclerc, quinto Sainz - F1, Verstappen in pole a Imola: quarto Leclerc, quinto Sainz - Max Verstappen, su Red Bull, partirà in pole position nel Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia Romagna. Con il tempo di 1'14''746, l'olandese ha preceduto le McLaren di oscar piastri e Lando No ...

Gp di Imola: Verstappen in pole, Leclerc quarto - Gp di Imola: Verstappen in pole, Leclerc quarto - Max Verstappen, su Red Bull, partirà in pole position nel Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia Romagna. Con il tempo di 1'14''746, l’olandese ha preceduto le McLaren di oscar piastri e Lando No ...

Imola, Verstappen come Senna: otto pole di seguito. Male le Ferrari - Imola, Verstappen come Senna: otto pole di seguito. Male le Ferrari - Il campione del mondo si supera ancora e batte le due McLaren. Leclerc e Sainz non brillano ma potrebbero avanzare in griglia ...