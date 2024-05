Livorno - sequestrate 134 Fiat ‘Topolino’ con sigillo italiano ma prodotte in Marocco Stellantis | Operato nel rispetto delle norme

(Di sabato 18 maggio 2024) Maxi sequestro di 119Topolino e 15Topolino Dolcevita da parte della Guardia di finanza e dell’Agenziadogane e dei monopoli. È accaduto al porto di, lo scorso mercoledì 15 maggio come raccolto dal quotidiano Il Tirreno. I mezzi elettrici (e guidabili anche dai quattordicenni con il patentino) riportavano gli adesivi raffiguranti la bandiera italiana; questo particolare non è passato inosservato alla Guardia di Finanzia che ha contestato ala fallace indicazione sull’origine del prodotto: non era made in Italy, dunque, ma fabbricato ine arrivato proprio asu una nave merci. Il reato contestato riguarda la vendita di prodotti industriali con segni mendaci, per il quale risulta indagato proprio il procuratore della ...

