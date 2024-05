F1 GP Imola 2024 - Verstappen | Weekend dur - pole position speciale

(Di sabato 18 maggio 2024) “Conquistare laqui è, soprattutto pensando al nome di Ayrton Senna”. Maxinizia così la sua breve intervista nel post-qualifica del Gran Premio didopo aver conquistato la: “Undavvero difficile, sono felice quindi di essere insu questo tracciato incredibile. Prima delle qualifiche abbiamo fatto dei cambiamenti che mi hanno fatto sentire a mio agio, migliorando poi in pista. Senna? Sono felice di fare unaqui, a distanza di trent’anni dalla sua scomparsa. Mi sembra un ottimo modo per ricordarlo”. SportFace.

