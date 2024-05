Liverpool vs Wolverhampton Wanderers – probabili formazioni

(Di sabato 18 maggio 2024) Per l’ultima volta come manager del, Jurgen Klopp si rivolgerà all’adorante Kop e ascolterà You’ll Never Walk Alone tra le mura di Anfield domenica 19 maggio, quando ilcercherà di rovinare la sua parata d’addio alla Premier League. In una partita che non ha nulla di significativo in palio per entrambi i club, tutti i riflettori saranno puntati sul tedesco che se ne va, mentre supervisiona solo altri 90 minuti di calcio con la tuta del. Il calcio di inizio divsè previsto alle 17 Anteprima della partitavsa che punto sono le due squadreSi presume che Klopp non ...

