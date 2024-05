Il ministro Bernini contestata a Pisa | Ci hanno impedito di parlare

Bufera sulla decisione di interrompere la collaborazione nella ricerca con Israele: "Le università non entrano in guerra"

Pisa, 31 marzo 2024 – La decisione della Normale di Pisa è “profondamente sbagliata perché le università non si schierano con una parte o con l'altra, le università non entrano in guerra. L'università ha un'arma potentissima, la ricerca ...