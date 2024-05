(Di sabato 18 maggio 2024) La colpa è quella di aver espresso sostegno addopo l’intervento israeliano a Gaza, seppure in forma, nel suo status su Whatsapp. Per questo Seif Bensouibat, 38ennedal 2013politico in Italia, è stato perquisito nella sua abitazione, indagato, licenziato dal liceo romanoeaubriand dove lavorava da nove anni e infine condotto al Centro di permanenza per il rimpatrio di Roma Ponte Galeria. E’ incensurato, sia in Italia che in Algeria, ma ildigli è stato revocato e adesso è in attesa dell’espulsione. “Inaudito”, ha denunciato l’ex presidente della Commissione parlamentare per la tutela dei diritti umani Luigi Manconi, mentre il presidente del gruppo misto e senatore di Alleanza Verdi e Sinistra, Giuseppe De ...

È finito nel Cpr di Ponte Galeria Bensouibat Seif , la notizia è stata comunicata ieri sera al suo avvocato che per tutto il giorno ha cercato di mettersi in contatto […] The post Inneggia ad Hamas su una chat privata. L’odissea nel Cpr ...

Difende Hamas su una chat privata, rifugiato algerino perde il permesso di soggiorno e finisce in un Cpr. Il caso finisce in Parlamento - Difende hamas su una chat privata, rifugiato algerino perde il permesso di soggiorno e finisce in un Cpr. Il caso finisce in Parlamento - Opinioni private a favore di hamas: lo licenziano, perde lo status di rifugiato e da ieri è chiuso in un Cpr in attesa di espulsione. Il caso in Parlamento ...

Seif Bensouibat, educatore finito in un Cpr per un post pro Hamas: il caso arriva in parlamento - Seif Bensouibat, educatore finito in un Cpr per un post pro hamas: il caso arriva in parlamento - La vita di Bensouibat è stata stravolta nel giro di poco per colpa di alcuni post con cui contestava Israele e sosteneva la resistenza palestinese, ammiccando ad hamas. Post pubblicati su una chat ...

Messaggi pro Palestina in chat, educatore di liceo finisce nel centro di espulsione - Messaggi pro Palestina in chat, educatore di liceo finisce nel centro di espulsione - Era stato costretto a scappare dalla sua Algeria e si era ricostruito una vita, ma la nel giro di quattro mesi ha perso tutto. Da educatore di una scuola esclusiva come il liceo francese di Roma ...