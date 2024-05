Puff Daddy picchia l’ex fidanzata | il video choc

Puff Daddy picchia e prende a calci la sua ex fidanzata | VIDEO In un filmato di sorveglianza risalente al 2016 si vede Sean Combs, noto come Diddy o Puff Daddy , mentre aggredisce Cassie Ventura, la sua fidanzata dell’epoca. Il VIDEO , diffuso dalla ...

